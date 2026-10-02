Milano 13:53
50.141 -0,19%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 13:53
10.450 +0,21%
Francoforte 13:54
25.181 +0,97%

Oro: 4.185,57 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.185,57 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.185,57 dollari l'oncia (+0,16%) alle 11:30.
Condividi
```