Milano 11:47
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Dow Jones 2-ott
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Londra 11:47
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Francoforte 11:47
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Cambi: euro a 177,142 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,142 yen alle 11:30
Euro a 177,142 sullo yen alle 11:30.
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