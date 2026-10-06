Milano 17:35
51.261 +0,87%
Nasdaq 17:47
31.333 +0,83%
Dow Jones 17:47
51.628 +0,70%
Londra 17:35
10.542 +0,42%
Francoforte 17:35
25.449 +0,77%

Cambi: euro a 177,77 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,77 yen alle 15:41
Euro a 177,77 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```