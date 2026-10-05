Fondi pensione: risorse a 273,2 miliardi nel 2026, quasi 11 milioni di iscritti

risorse in crescita del 4,3% rispetto alla fine del 2025: il Rapporto Deloitte

(Teleborsa) - Le risorse destinate alle prestazioni dei fondi pensione hanno raggiunto i 273,2 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2026, il 4,3% in più rispetto alla fine del 2025, e gli iscritti sono quasi 11 milioni. È quanto emerge dai primi dati diffusi dal rapporto "La previdenza complementare: lo scenario evolutivo in Italia e nel contesto europeo", elaborato da rappresentanti dei principali fondi pensione italiani con il supporto di Deloitte e Mefop come advisor tecnici.



Nel 2025, secondo lo studio, il sistema aveva raggiunto 10,4 milioni di iscritti in 273 forme pensionistiche, con risorse destinate alle prestazioni pari a circa 262 miliardi.



Quanto alle risorse accumulate dalle forme complementari, alla fine del 2024, erano 243,4 miliardi, in crescita dell'8,5% sull'anno precedente. Il rapporto sarà presentato oggi a Roma, nell'auditorium Deloitte, all'evento "Welfare del Futuro".



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