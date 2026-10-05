Francoforte: risultato positivo per Nemetschek

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di software per architettura e costruzioni , che avanza bene del 2,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nemetschek rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo della società tedesca di software per edilizia e media ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 64,48 Euro. Supporto a 62,23. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 66,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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