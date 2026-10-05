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Francoforte: balza in avanti Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Nemetschek
Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di software per architettura e costruzioni, con una variazione percentuale del 2,52%.
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