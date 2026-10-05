Goldman Sachs avvia la copertura sul lusso europeo: Buy su Richemont, LVMH, Moncler e Prada

Sell su Hermes e Swatch.

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha avviato la copertura di 10 titoli del lusso europeo, assegnando il rating Buy a soli quattro, nella convinzione che la crescita contenuta del settore non durerà e che il 2027 segnerà un punto di svolta dopo tre anni di normalizzazione post-COVID. Secondo gli analisti della banca d'affari americana, il rallentamento delle vendite è stato determinato meno dai venti contrari macroeconomici che da "prezzi aggressivi e un ritmo più lento di innovazione, entrambi potenzialmente legati a un certo grado di inerzia strategica": i marchi tradizionali hanno aumentato i prezzi di circa il 60% tra metà 2019 e metà 2026, spingendo i consumatori verso marchi sia di fascia più alta sia più accessibili.



La banca prevede una crescita organica delle vendite dei titoli in copertura dal 6% del 2026 al 7% nel 2027, con una sovraperformance degli Stati Uniti destinata a estendersi oltre il 2027, un rimbalzo meccanico in Medio Oriente e una stabilizzazione in Cina, mentre l'Europa resta fiacca, a eccezione dei flussi turistici americani.



I quattro Buy: Richemont (obiettivo 225 franchi svizzeri, "più pura esposizione alla crescita composta della gioielleria"), LVMH (500 euro, con un rimbalzo della pelletteria atteso dal 2027), Moncler (62 euro, per crescita del fatturato tra le migliori della categoria e opportunità negli USA) e Prada (52 dollari di Hong Kong, con una valutazione "particolarmente sottovalutata" rispetto alla crescita degli utili).



Rating Neutral per Kering , Burberry , Brunello Cucinelli e Zegna : il piano di rilancio di Kering resta a suo avviso "non ancora dimostrato", mentre la crescita costante di Cucinelli "ha un prezzo".



Sell su Hermes , la cui storica crescita trimestrale a doppia cifra "si è chiaramente fermata" nonostante un calo del 36% da inizio anno, e su Swatch , penalizzata da una valutazione impegnativa.

Condividi

```