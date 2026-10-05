ITAS Mutua, al via la nuova campagna sul Beneficio di Mutualità

(Teleborsa) - È partita in questi giorni e proseguirà per cinque settimane la nuova campagna di comunicazione nazionale promossa da ITAS Mutua e dedicata al Beneficio di Mutualità, l’istituto che prevede, nel 2026, la restituzione da parte della Compagnia di 2,7 milioni di euro di utili a oltre 93.000 soci assicurati, sotto forma di ristorni economici.



Il messaggio centrale della campagna, "Da sempre Mutua per davvero", sottolinea il valore distintivo dell’essere Mutua nel mercato assicurativo italiano. Anche se oggi può sembrare incredibile, per ITAS i vantaggi economici generati dall’attività d’impresa tornano sempre ai propri soci assicurati.



"La campagna di quest’anno ci consente di distinguerci fortemente all’interno del mercato assicurativo, sottolineando le nostre caratteristiche mutualistiche, che implicano vantaggi concreti per chi sceglie ITAS come proprio partner assicurativo", spiega Luca Petermaier, Responsabile Comunicazione di Gruppo, Relazioni esterne e Corporate Identity di ITAS Mutua. "Oltre alla presenza sulle reti RAI, la specifica pianificazione social con spin-off dedicati potrà intercettare le fasce più giovani, grazie anche a un tono di voce volutamente moderno, immediato e ironico".



L’idea creativa



Cosa succede quando si riceve una buona notizia in un mondo abituato a non crederci più? È questa la domanda alla base della nuova campagna, che utilizza un tono ironico per raccontare il Beneficio di Mutualità, spaziando dall’esagerazione alla sorpresa.



Lo spot è ambientato in uno studio televisivo di fantasia, dove un giornalista non riesce a credere che sia vera la notizia di un’assicurazione che restituisce parte degli utili ai propri soci assicurati. Una notizia talmente sorprendente da sembrare incredibile, almeno fino a quando il giornalista non è costretto a ricredersi.



Cos’è il Beneficio di Mutualità?



ITAS è una Mutua: questo significa che il valore economico generato dalle attività della Compagnia non ha finalità speculative, ma è orientato a rafforzare il legame con i propri Soci, unici veri proprietari dell’impresa.



Il Beneficio di Mutualità è un ristorno economico riconosciuto ai Soci assicurati che presentano determinati requisiti, definiti annualmente dalla Compagnia e approvati dall’Assemblea dei Delegati.



Il beneficio consiste nella restituzione di una parte del premio assicurativo versato, sotto forma di credito utilizzabile secondo una serie di modalità definite.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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