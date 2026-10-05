Mondo TV amplia offerta internazionale con la serie animata Zury & Friends

Accordo di distribuzione non esclusiva per Europa, Cina e Medio Oriente

(Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto con Magic Lume Technologies un accordo per la distribuzione, su base non esclusiva, della serie animata

Zury & Friends in Europa, Cina e Medio Oriente. La serie, composta da 26 episodi, arricchisce l'offerta internazionale della società nel segmento dei contenuti di animazione di terze parti.



L'intesa - riporta una nota - si inserisce nel percorso di valorizzazione dell'esperienza e della rete di relazioni dell'azienda nella distribuzione internazionale, con l'obiettivo di favorire il posizionamento della serie presso gli operatori televisivi e di esplorare le potenziali opportunità di sviluppo nel licensing.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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