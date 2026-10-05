Mondo TV France, Loft Capital supera soglia rilevante del 10%

Dopo conversione di obbligazioni POC e assegnazione azioni

(Teleborsa) - Loft Capital Limited ha comunicato a Mondo TV France di aver superato, il 29 settembre scorso, la soglia del 10% nel capitale di quest'ultima, detenendo 15.001.014 azioni ordinarie, pari a una partecipazione dell'11,73%.



Ciò, per effetto dell'emissione di nuove azioni ordinarie e contestuale assegnazione a seguito della conversione di obbligazioni nell'ambito del prestito obbligazionario convertibile (POC) riservato al suddetto socio.



Il resto del capitale di Mondo TV France vede Mondo TV con il 21,55% del capitale e un flottante del 66,72%.



(Foto: ncassullo / Pixabay)

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