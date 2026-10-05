Schneider Electric acquista PTC per oltre 22 miliardi di dollari e si espande nell'AI

Premio superiore al 40%

(Teleborsa) - Schneider Electric ha concordato l'acquisizione di PTC per circa 22,6 miliardi di dollari, ampliando ulteriormente il proprio portafoglio di software industriali e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.



Il gruppo francese acquisirà PTC, società con sede a Boston, al prezzo di 205 dollari per azione in un'operazione interamente in contanti; il perfezionamento dell'accordo è previsto entro il terzo trimestre del 2027. Tale cifra rappresenta un premio superiore al 40% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura delle azioni PTC.



Schneider ha reso noto che l'importo complessivo dell'operazione per PTC sarà coperto tramite una linea di finanziamento ponte (bridge facility) erogata da Morgan Stanley e Société Générale .



Strategia di espansione



Negli ultimi mesi, l'azienda ha perseguito una strategia di espansione tramite acquisizioni per capitalizzare la crescente spinta alla modernizzazione degli stabilimenti, mentre i produttori europei adottano sempre più spesso l'IA per migliorare l'efficienza e ottimizzare i processi.



A giugno, Schneider ha concordato l'acquisizione di Cognite per poco più di 3 miliardi di dollari (operazione interamente in contanti) e il mese scorso ha annunciato l'acquisto, per 1,2 miliardi di euro, di Shelly Group, azienda bulgara produttrice di dispositivi intelligenti per la casa.







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