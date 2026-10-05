Trevi, Alantra conferma Hold: la mossa di Webuild alza la pressione su ICOP

(Teleborsa) - Webuild
ha di fatto aumentato del 14,8% il corrispettivo della propria offerta su Trevi
, portandolo a 5,165 euro per azione in contanti. Contestualmente, il gruppo è salito al 18,91% del capitale di Trevi e ha ridotto la propria soglia di adesione al 50% più un’azione.
Secondo Alantra, la nuova operazione rafforza la posizione di Webuild e modifica in modo significativo i rapporti con l’offerta concorrente di ICOP.5,165 euro il nuovo riferimento per Trevi
Il prezzo di 5,165 euro per azione diventa il nuovo riferimento cash per Trevi, risultando superiore del 14,8% rispetto alla precedente offerta di Webuild.
Il nuovo corrispettivo rientra inoltre negli intervalli di valutazione standalone individuati da Trevi con il supporto dei propri advisor finanziari: tra 5,1 e 6,1 euro per azione sulla base del metodo DCF e tra 4,9 e 5,7 euro sulla base dei multipli di mercato.
Queste valutazioni, sottolinea Alantra, non incorporano tuttavia eventuali sinergie derivanti da una combinazione tra Webuild e Trevi. L’eventuale valore aggiuntivo legato alle sinergie resterebbe quindi a beneficio di Webuild.
Più alta la soglia per ICOP
L’operazione modifica anche la struttura dell’offerta concorrente di ICOP. Dopo l’acquisto, Webuild detiene il 18,91% di Trevi, una partecipazione che secondo Alantra è altamente improbabile venga conferita all’offerta di ICOP.
ICOP mantiene una soglia di adesione del 66%. Nell’ipotesi che Webuild non conferisca la propria quota del 18,91%, per raggiungere la soglia senza rinunciarvi ICOP dovrebbe ottenere l’adesione di circa l’81% delle azioni non detenute da Webuild.
Al contrario, Webuild ha ridotto la propria soglia al 50% più un’azione e offre ora 5,165 euro per azione in contanti.
Alantra: pressione per un rilancio
Nel complesso, Alantra considera gli ultimi sviluppi positivi per gli azionisti di Trevi, perché fissano un riferimento cash più elevato mantenendo la competizione tra le due offerte.
Allo stesso tempo, secondo il broker, la nuova configurazione rende più complesso il percorso di esecuzione dell’offerta di ICOP e aumenta la pressione per un miglioramento dei termini.
Il nuovo corrispettivo di 5,165 euro è superiore del 14,8% al target price di Alantra, fissato a 4,50 euro per azione. La valutazione del broker considera tuttavia Trevi su base standalone e non incorpora alcun premio di controllo.
Alantra conferma quindi la raccomandazione Hold e il target price di 4,50 euro per azione.