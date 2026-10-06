Milano 14:23
51.146 +0,64%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 14:23
10.527 +0,28%
Francoforte 14:23
25.407 +0,60%

Cambi: euro a 0,849 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,849 sterline alle 11:30
Euro a 0,849 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```