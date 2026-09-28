Milano
11:05
51.929
+0,12%
Nasdaq
25-set
30.608
0,00%
Dow Jones
25-set
51.829
+0,93%
Londra
11:05
10.729
+0,32%
Francoforte
11:05
25.412
+0,02%
Lunedì 28 Settembre 2026, ore 11.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8599 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8599 sterline alle 08:30
In breve
,
Finanza
28 settembre 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,8599 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8599 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8599 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8586 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8592 sterline alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,30%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8587 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8594 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8596 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8593 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8592 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8584 sterline alle 19:30
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto