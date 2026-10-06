Milano 14:24
51.145 +0,64%
Nasdaq 5-ott
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Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 14:24
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Francoforte 14:24
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Cambi: euro a 177,857 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,857 yen alle 11:30
Euro a 177,857 sullo yen alle 11:30.
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