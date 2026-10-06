Federal Reserve annuncia piani per modernizzare supervisione banche USA

(Teleborsa) - La Federal Reserve ha annunciato i piani per ristrutturare la supervisione delle banche statunitensi, sostituendo l’attuale sistema in cui i presidenti delle banche regionali sovrintendono alle ispezioni con un nuovo modello che aumenterà la responsabilità nei confronti di Washington.



In un discorso preparato per una conferenza presso la Fed di St. Louis, Michelle Bowman, Vicepresidente della Fed per la Supervisione, ha affermato che la struttura esistente "disincentivava un collegamento fondamentale tra responsabilità e rendicontazione".



La ristrutturazione, ha spiegato Bowman, prevede la creazione di cinque nuove regioni geografiche per la supervisione bancaria, ciascuna guidata da un responsabile regionale. Nell’attuale sistema, i vertici della Fed a Washington definiscono la politica di ispezione bancaria, mentre la supervisione effettiva viene condotta e gestita dalle 12 banche regionali della Fed distribuite sul territorio nazionale.



I nuovi responsabili regionali saranno responsabili di tutte le attività di supervisione, che continueranno a essere svolte dal personale delle banche della Federal Reserve regionali. Attualmente, i presidenti delle Fed regionali monitorano la supervisione nei rispettivi distretti.



(Foto: @ Shutterstock)

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