Francoforte: positiva la giornata per Nemetschek

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di software per architettura e costruzioni , che tratta in utile del 2,57% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nemetschek rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca di software per edilizia e media rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 66,28 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 64,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 67,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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