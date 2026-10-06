Nike, Berenberg declassa a Sell causa sfide da Cina e abbigliamento sportivo

Sforbiciata al target price a 27,50 dollari

(Teleborsa) - Berenberg ha declassato le azioni Nike a Sell da Hold, abbassando anche il target price a 27,50 dollari dal precedente 49 dollari.



Il broker ha dichiarato che il piano di Nike di ridurre il ruolo del settore dell’abbigliamento sportivo "appare come un’ammissione che la struttura del mercato si è spostata irreversibilmente contro Nike". Barriere all’ingresso più basse costringono i player consolidati a competere con un numero crescente di sfidanti in nicchie frammentate, oppure a cedere quote di mercato, hanno sottolineato gli analisti.



Berenberg ha affermato che la Cina e l’abbigliamento sportivo rappresentano le sfide maggiori e che probabilmente si protrarranno oltre il 2027, sottolineando inoltre che Nike è stata "vistosamente silenziosa" sulle previsioni di margine lordo per l’anno fiscale 2027, il che viene interpretato come un segnale di rischio significativo.



Dati ricavi sotto pressione fino al 2028 e lo scarso supporto derivante dal piano di ristrutturazione Pace fino al 2029, gli analisti hanno rivisto al ribasso le proprie stime. Hanno ridotto le previsioni sulle vendite del 6,5%, dell’11% e del 13% per gli anni dal 2027 al 2029, e sull’EPS rispettivamente del 38%, del 46% e del 34%. La banca di affari vede ora un EPS per l’anno fiscale 2027 di 1,08 dollari.

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