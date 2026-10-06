SILVER del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso, che guadagna bene e porta a casa un +1,13%.
Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 61,35. Supporto stimato a 60,61. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 62,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)