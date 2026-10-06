Milano 10:50
51.474 +1,29%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:50
10.594 +0,92%
Francoforte 10:50
25.494 +0,95%

SILVER del 5/10/2026

Finanza
SILVER del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso, che guadagna bene e porta a casa un +1,13%.

Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 61,35. Supporto stimato a 60,61. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 62,09.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```