Toscana Aeroporti, settembre record con oltre 1 milione di passeggeri (+7,9%)

Superata già quota 8 milioni, Firenze al miglior mese di sempre

(Teleborsa) - A settembre oltre un milione di passeggeri è transitato dal sistema di Toscana Aeroporti , un risultato mai raggiunto prima in un mese di settembre e che segna il quinto mese consecutivo con traffico superiore a tale soglia. Con quasi 1,1 milioni di passeggeri transitati è stata registrata una crescita del 7,9% in confronto a settembre 2025. L'incremento è stato sostenuto da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+7,7%) e nazionale (+8,9%).



Per la prima volta nella propria storia, il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato la soglia degli 8 milioni di passeggeri già nel mese di settembre, registrando una crescita del +5,6% rispetto al corrispondente periodo del 2025.



I risultati dei singoli scali

L’aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze ha registrato a settembre il miglior mese della propria storia, superando per la prima volta la soglia dei 400 mila passeggeri transitati e riportando una crescita del 4,0% rispetto a settembre 2025. La performance è stata trainata da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+2,9%) e nazionale (+12,8%).



Parigi si conferma anche a settembre la principale rotta dello scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. Nuovo record storico giornaliero dello scalo, raggiunto il 27 settembre, con 15.578 passeggeri transitati.



L'aeroporto di Firenze, sostenuto dai massimi storici registrati in ciascun mese del 2026, ha raggiunto un ulteriore primato, superando per la prima volta la quota dei 3 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell’anno (+4,2% rispetto al corrispondente periodo del 2025).



L'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa ha chiuso il mese con 664 mila passeggeri, segnando il miglior settembre della propria storia e una crescita del 10,6% rispetto a settembre 2025. Il risultato è stato supportato dalla crescita di entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+11,4%) e nazionale (+7,7%).



Londra mantiene anche a settembre il primato tra le rotte dello scalo per numero di passeggeri, precedendo Tirana, Palermo, Parigi e Manchester.



Lo scalo pisano ha inoltre superato per la prima volta la soglia di 5 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell'anno, con un incremento del +6,6% in confronto allo stesso periodo del 2025.

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