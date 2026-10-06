Yakkyo, ricavi primi nove mesi balzano a 21,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Yakkyo , società quotata su Euronext Growth Milan che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 21,8 milioni di euro, in crescita del 68% rispetto al dato al 30 settembre 2025 (12,9 milioni di euro).



Nel corso degli ultimi 3 mesi Yakkyo ha generato ricavi per 10,2 milioni di euro. Il numero di ordini dropshipping è pari a 1.164.599, in crescita del 102% rispetto al 30 settembre 2025.

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