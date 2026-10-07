Milano 11:58
50.463 -1,56%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 11:58
10.489 -0,50%
Francoforte 11:58
25.134 -1,24%

Cambi: euro a 1,1191 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1191 dollari alle 11:30
Euro a 1,1191 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```