CIPESS: nuovi interventi su infrastrutture e coesione

(Teleborsa) - Nella seduta di ieri, martedì 6 ottobre 2026, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e Vicepresidente del CIPESS, Giancarlo Giorgetti, alla presenza del Segretario del Comitato, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli, ha adottato diversi provvedimenti in materia di infrastrutture e politiche di coesione.



Sul fronte degli investimenti infrastrutturali, il Comitato ha espresso parere favorevole sul contratto di programma tra ENAC e SAGAT, società di gestione dell’Aeroporto di Torino, relativo al periodo regolatorio 2024-2027, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014.



Numerose le decisioni assunte anche nell’ambito delle politiche di coesione. Per la Regione Campania è stata approvata la rimodulazione dell’Accordo per la coesione, con la modifica delle delibere CIPESS n. 42, n. 57 e n. 70 del 2024 e n. 30 del 2025.



Per la Regione Siciliana, il Comitato ha disposto la modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e la riduzione delle risorse del Piano di sviluppo e coesione (PSC), rideterminando il valore complessivo del POC in oltre 2,5 miliardi di euro. Approvato inoltre il definanziamento, in attuazione del decreto-legge n. 34 del 2020, di circa 66 milioni di euro di risorse FSC della Sezione speciale 2 del PSC, con contestuale incremento, per lo stesso importo, dell’imputazione programmatica a favore della Regione Siciliana nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.



Per quanto riguarda il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il CIPESS ha disposto la riduzione di circa 1,7 milioni di euro di risorse FSC 2021-2027, a seguito dell’inadempimento e/o della rinuncia da parte di alcuni enti locali beneficiari. Le risorse relative a tre interventi precedentemente finanziati con la delibera CIPESS n. 79 del 2024 tornano così nella disponibilità del Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027.



Il Comitato ha inoltre assegnato, nell’ambito dell’Accordo per la coesione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e per il tramite del Dipartimento Casa Italia, 470 milioni di euro di risorse FSC 2021-2027.



Infine, il CIPESS ha esaminato due informative: la relazione per il 2025 sui servizi ferroviari in regime di obbligo di servizio pubblico, relativa al contratto di servizio con Trenitalia per il trasporto ferroviario passeggeri di media e lunga percorrenza 2017-2026, e la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, prevista dalla normativa vigente.

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