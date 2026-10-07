Enel è Official Energy Partner del Venezia FC per la stagione 2026/2027

(Teleborsa) - Venezia FC annuncia la partnership con Enel per la stagione 2026/2027. Il Gruppo, leader nel settore energetico, sarà Official Energy Partner e Premium Sponsor del Club.



La partnership vedrà il brand Enel protagonista sia al Centro Sportivo Ca’ Venezia, cuore delle attività del Club, dove sarà presente sui banner, sia allo Stadio, con visibilità sui LED a bordocampo in occasione delle partite casalinghe del Venezia FC. L’energia di Enel scende così in campo al fianco degli Arancioneroverdi e dei loro tifosi, dando vita a una collaborazione che unisce passione per lo sport, impegno e determinazione.



Per Enel la scelta di affiancare il Venezia FC nasce dalla volontà di valorizzare una squadra profondamente legata alla propria città, che rappresenta un fiore all’occhiello del patrimonio culturale italiano e un simbolo riconosciuto a livello globale. Questa partnership conferma l’impegno dell’azienda al fianco delle principali realtà sportive italiane, con l’obiettivo di creare relazioni durature e generare valore per le comunità in cui opera.



La nuova sinergia rafforza la presenza di Enel nel mondo del calcio e consolida il primato dell’azienda come società del settore energetico con il maggior numero di partnership nel campionato di Serie A.





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