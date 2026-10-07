Europa resta in rosso in un clima di rinnovati timori

Tornano le tensioni su bond e greggio

(Teleborsa) - Le borse europee restano in rosso in un clima appesantito dal nuovo aumento dei rendimenti globali e dei prezzi del greggio.



L'EIA ha intanto rivisto al rialzo le sue previsioni sulle quotazioni dell'oro nero per quest'anno e il prossimo mentre l'Iran ha intensificato gli attacchi alle petroliere nello Stretto di Hormuz negli ultimi giorni.



Parallelamente, gli operatori sono in attesa di possibili nuovi spunti dai verbali della Fed in calendario stasera.



I dati macro

Dall'agenda macro, il saldo delle partite correnti francese mostra ad agosto un deficit di 1,5 miliardi di euro, rispetto al disavanzo di 3,9 miliardi di euro di luglio (rivisto da un preliminare -4,7 miliardi). La bilancia commerciale chiude il mese con un saldo negativo di 6,1 miliardi, in miglioramento rispetto ai -6,6 miliardi del mese precedente e contro i -6,5 miliardi attesi dagli analisti.



Nello stesso periodo, è balzata a sorpresa la produzione industriale tedesca, evidenziando un incremento mensile del 2%, dopo il -1,2% di luglio (rivisto da un preliminare -1,1%) e rispetto a una stima di un incremento limitato dello 0,5%. Su base annua, l'aumento è stato del 2,3%, dal -1,8% del mese precedente (-1,7% il preliminare).



Forex, materie prime e tassi

L' Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,57%. Vendite diffuse sull' oro , che continua la giornata a 4.118,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,74%, a 90,1 dollari per barile.



Pesante l'aumento dello spread , che si attesta a +118 punti base, con un deciso aumento di 11 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,68%.



Gli indici

Nello scenario borsistico europeo seduta negativa per Francoforte , che mostra una perdita dell'1,21%, discesa modesta per Londra , che cede un piccolo -0,48%, e sotto pressione Parigi , che accusa un calo dello 0,95%.



Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,51%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 53.088 punti, ritracciando dell'1,46%.



Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,4%); sulla stessa linea, in ribasso il FTSE Italia Star (-0,8%).



I migliori e i peggiori a Piazza Affari

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Inwit , che segna un forte rialzo del 2,84%.



Piccoli passi in avanti per Saipem , che segna un incremento marginale dell'1,10%.



Giornata moderatamente positiva per Stellantis , che sale di un frazionale +0,82%.



Seduta senza slancio per ENI , che riflette un moderato aumento dello 0,66%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe , che prosegue le contrattazioni a -4,94%.



Scivola STMicroelectronics , con un netto svantaggio del 3,69%.



In rosso Prysmian , che evidenzia un deciso ribasso del 2,88%.



Spicca la prestazione negativa di BPER Banca , che scende del 2,67%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Comer Industries (+2,95%), Brembo (+2,92%), Piaggio (+2,35%) e NewPrinces (+2,18%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank , che ottiene -5,96%.



Banca Ifis scende del 2,72%.



Calo deciso per Gens Aurea , che segna un -2,71%.



Sotto pressione Ferretti , con un forte ribasso del 2,58%.

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