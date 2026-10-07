Milano 17:35
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Dow Jones 20:20
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Londra 17:35
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Petrolio a 88,3 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 88,3 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 88,3 dollari per barile alle 19:30.
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