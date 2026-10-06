Milano 17:35
51.261 +0,87%
Nasdaq 20:48
31.279 +0,65%
Dow Jones 20:48
51.549 +0,55%
Londra 17:35
10.542 +0,42%
Francoforte 17:35
25.449 +0,77%

Petrolio a 89,81 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 89,81 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 89,81 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```