Pininfarina, PF Holdings deposita il documento OPA presso la Consob

(Teleborsa) - PF Holdings ha depositato presso la Consob il documento relativo all'OPA volontaria su Pininfarina .



L'offerta ha ad oggetto massime 13.964.715 azioni, rappresentative del 17,750% del capitale dell'emittente, corrispondenti alla totalità

delle azioni emesse da Pininfarina, dedotte le 64.709.121 azioni già di titolarità dell'offerente pari al 82,250% del capitale.



La pubblicazione del documento di offerta e l'avvio del periodo di adesione sono subordinati all'approvazione del suddetto documento da parte di Consob.



In caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta, come definite e indicate nella comunicazione dell'offerente, ovvero di rinuncia delle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell'offerta, PF Holdings pagherà un corrispettivo di 1 euro cum dividendo per azione portata in adesione.

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