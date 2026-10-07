Stati Uniti, l'EIA rivede prezzo Brent. Scorte al lumicino e inverno difficile

Lo Short-Term Energy Outlook segnala che le famiglie si apprestano a vivere un inverno difficile a causa dell'impennata dei prezzi del greggio e dei prodotti raffinati in particolare il gasolio

(Teleborsa) - Prezzi attesi in rialzo e scorte ai minimi, a dispetto delle attese di un recupero dei flussi di petrolio dal Medioriente. E' quanto prevede lo Short-Term Energy Outlook, il report mensile dell'EIA, divisione di ricerca sull'energia del Dipartimento dell'Energia americano (DoE).



L'Agenzia ha rivisto al rialzo le sue previsioni sui prezzi del petrolio per quest'anno e il prossimo, a causa del rapido calo delle scorte globali e della tensione sui mercati del diesel causata dalla guerra in Iran. Il prezzo del Brent è indicato a 105 dollari al barile nel quarto trimestre 2026 (14 dollari in più rispetto alle previsioni del mese scorso). Nel complesso, si prevede ora che i prezzi si attestino in media intorno ai 98 dollari al barile nel 2026, in aumento dell'8% rispetto alla precedente previsione, ed a 84 usd/b in media nel 2027.



"Sebbene prevediamo un aumento della produzione e dei flussi di petrolio dal Medio Oriente, abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni globali sui prezzi del petrolio rispetto al mese scorso", spiega l'EIA, aggiungendo "gli attacchi all'oleodotto East-West in Arabia Saudita evidenziano il persistere di una volatilità dei flussi fisici di petrolio e dei prezzi, mentre proseguono continui prelievi dalle scorte di petrolio a livello globale. Un'ulteriore pressione al rialzo sui prezzi del petrolio deriva dall'estrema scarsità di gasolio sul mercato, che aumenta la domanda di greggio, affinché le raffinerie possano soddisfare la domanda di gasolio".



A settembre, i prezzi al dettaglio di benzina e diesel negli Stati Uniti sono aumentati notevolmente: il prezzo medio della benzina si è attestato a 4,35 dollari al gallone, mentre quello del diesel a 6,29 dollari al gallone, a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio e dei crescenti margini di raffinazione. L'EIA prevede ora che il prezzo medio al dettaglio del diesel si aggirerà intorno ai 4,50 dollari al gallone il prossimo anno, mentre quello della benzina si attesterà poco al di sotto dei 3,60 dollari al gallone.



A settembre, le scorte di distillati sulla costa orientale statunitense sono diminuite del 32% rispetto alla media stagionale quinquennale. Sebbene l'EIA preveda una ripresa delle scorte, allo stesso tempo ritiene che queste rimarranno circa il 20% al di sotto della media 2021-2025 per tutto il prossimo inverno. "Le continue limitazioni dell'offerta globale - sottolinea - manterranno le scorte al di sotto della norma per tutto il periodo di previsione. Ci aspettiamo che le scorte di distillati sulla costa orientale aumenteranno gradualmente con l'allentamento delle tensioni sui mercati globali dei carburanti, portando le scorte nella regione vicino alla media quinquennale durante la seconda metà del prossimo anno".



Per quanto concerne le previsioni per l'inverno, l'EIA conferma che le famiglie che utilizzano gas naturale e propano come fonte di riscaldamento – circa la metà delle famiglie statunitensi – spenderanno in media meno rispetto allo scorso inverno, mentre le abitazioni che utilizzano l'elettricità come principale fonte di riscaldamento spenderanno leggermente di più. La spesa per i combustibili è destinata ad aumentare maggiormente per le abitazioni che utilizzano gasolio da riscaldamento, che rappresentano circa il 3% delle famiglie statunitensi e si trovano per lo più nella parte nord-orientale del paese. Queste abitazioni dovranno affrontare prezzi del gasolio rincarati di oltre il 30% rispetto allo scorso inverno e si prevede che la spesa per il gasolio aumenterà in media del 21%, compensata da un inverno più mite quest'anno nel Nord-Est. Le previsioni si basano sull'ipotesi che le temperature di questo inverno saranno all'incirca le stesse dello scorso inverno e della media degli ultimi 10 inverni.

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