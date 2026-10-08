BNY amplia in Europa la piattaforma Digital Asset Custody

(Teleborsa) - BNY , colosso statunitense dei servizi finanziari, ha annunciato l'ampliamento della propria piattaforma Digital Asset Custody a primarie istituzioni dell'Unione europea, nel quadro del Regolamento sui mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA). BNY diventa così una delle prime banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) a offrire nella regione servizi regolamentati di custodia di asset digitali.



L'ampliamento fa seguito all'iscrizione, nel luglio 2026, di The Bank of New York Mellon SA/NV, l'entità bancaria europea di BNY, nel registro MiCA dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). L'iscrizione consente a BNY di offrire, per conto dei propri clienti, servizi di custodia, amministrazione e trasferimento di cripto-attività in uno dei più grandi mercati regolamentati al mondo per gli asset digitali.



"L'adozione degli asset digitali sta accelerando in tutta Europa. Le banche e i broker-dealer stanno ampliando l'offerta di cripto-attività e stablecoin, mentre gli asset manager e i tesorieri aziendali esplorano l'utilizzo di pagamenti digitali e titoli tokenizzati per migliorare la liquidità, il regolamento e la mobilità del collaterale - ha dichiarato Jennifer Barker, Head of Europe di BNY - Per supportare strategie sempre più digitali, le istituzioni hanno bisogno di soluzioni caratterizzate dalla stessa resilienza, supervisione e dagli stessi presidi su cui fanno affidamento nell'attività tradizionale. Ampliando la nostra piattaforma Digital Asset Custody in Europa, mettiamo a disposizione dei clienti un'infrastruttura istituzionale per affrontare con fiducia la transizione digitale".



Lanciata nel 2022, la piattaforma Digital Asset Custody di BNY offre servizi sicuri di custodia e amministrazione degli asset digitali attraverso un'infrastruttura dotata di solidi controlli di gestione del rischio. Tra i principali presidi figurano la tecnologia multiparty computation, i wallet segregati dei clienti e la conservazione delle chiavi private. Grazie a un modello di custodia sicuro, BNY può offrire ai partecipanti al mercato un accesso regolamentato ad asset quali BTC, ETH, SOL e USDC. La banca intende inoltre ampliare progressivamente la gamma di asset digitali e stablecoin supportati. In qualità di primario fornitore di servizi per gli asset tradizionali, BNY integra la custodia di asset digitali con soluzioni di regolamento, contabilità e amministrazione.



Relativamente all'Italia, Adriana Pierelli, Regional Executive Southern Europe di BNY, ha dichiarato: "Man mano che il mercato italiano degli asset digitali si consolida all'interno del più ampio contesto europeo regolato dal MiCA, banche, asset manager e compagnie assicurative locali sono sempre più concentrati su come accedere a questo segmento attraverso infrastrutture affidabili e di livello istituzionale. La priorità non è semplicemente ottenere un'esposizione, ma farlo con gli stessi standard di custodia, gestione del rischio e resilienza operativa che si aspettano dai mercati tradizionali. Riteniamo che la custodia di asset digitali rappresenti una base importante per le istituzioni che intendono rispondere alla crescente domanda dei clienti e prepararsi al più ampio sviluppo della finanza tokenizzata in Italia e in Europa".



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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