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Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,95% alle 04:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 69.373,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,95% alle 04:50
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dello 0,95% alle 04:50 e si muove in territorio negativo a 69.373,4 punti.
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