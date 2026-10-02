Milano 1-ott
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Dow Jones 1-ott
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Londra 1-ott
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Francoforte 1-ott
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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,91% alle 04:50

Il Nikkei 225 si muove a 68.326,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,91% alle 04:50
Tokyo, in perdita dello 0,91% alle 04:50, tratta in ribasso a 68.326,72 punti.
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