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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,91% alle 04:50
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02 ottobre 2026 - 04.50
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Tokyo, in perdita dello 0,91% alle 04:50, tratta in ribasso a 68.326,72 punti.
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