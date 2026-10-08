Milano e l'Europa procedono con il freno a mano tirato

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, appesantite dalla pressione al rialzo di petrolio e gas e dalla salita dei rendimenti dei titoli di Stato.



In Italia, resta alta l'attenzione al settore bancario. La holding della famiglia Benetton, Edizione, apporterà la propria quota dell'1,45% in MPS all'OPAS annunciata da Intesa Sanpaolo . Inoltre, la holding di Francesco Gaetano Caltagirone ha detto che voterà contro le offerte di MPS per Banco BPM e Banca Generali in occasione dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Tra le altre novità, BPER ha rinnovato i propri accordi di bancassicurazione con Unipol fino alla fine del 2036; il CdA di Unipol ha approvato l'aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro, fissando il prezzo a 20,56 euro per azione. Nel segmento STAR, oggi è la giornata di doValue che ha presentato il piano al 2029, tagliando le stime sul 2026.



Sul fronte delle banche centrali, i verbali della riunione della Fed di settembre hanno evidenziato la compattezza del Comitato sulla necessità di irrigidire la politica monetaria durante la riunione di settembre. Il documento ha infatti riportato che tutti i 19 membri (non solo quelli votanti) erano concordi nel decretare il rialzo di 25pb, che la maggioranza era favorevole a un’altra stretta entro fine anno (sebbene molti la giudicassero opportuna a scopo preventivo) e che, infine, quasi tutti ritenessero i rischi di inflazione rivolti verso l’alto.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,118. Seduta in lieve rialzo per l' oro , che avanza a 4.121,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,95%.



Invariato lo spread , che si posiziona a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,72%.



Tra i mercati del Vecchio Continente seduta negativa per Francoforte , che mostra una perdita dell'1,02%, contrazione moderata per Londra , che soffre un calo dello 0,42%, e sotto pressione Parigi , che accusa un calo dello 0,88%.



Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,41% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share , che scivola a 51.797 punti.



Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,86%); con analoga direzione, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-1,2%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+1,96%), Saipem (+0,87%), Lottomatica (+0,66%) e Poste Italiane (+0,62%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis , che ottiene -3,96%.



In perdita STMicroelectronics , che scende del 3,89%.



Scivola Mediobanca , con un netto svantaggio del 3,42%.



In rosso Technoprobe , che evidenzia un deciso ribasso del 3,18%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire (+2,38%), Ferretti (+2,22%), WIIT (+1,38%) e Comer Industries (+1,16%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Gens Aurea , che ottiene -11,09%.



Spicca la prestazione negativa di El.En , che scende del 3,26%.



Carel Industries scende del 3,04%.



Calo deciso per Anima Holding , che segna un -2,95%.

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