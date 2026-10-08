Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
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Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Petrolio a 90,49 dollari alle 08:30

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Prezzo del greggio Wti a 90,49 dollari per barile alle 08:30.
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