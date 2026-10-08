Milano 13:53
49.429 -1,09%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 13:53
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Francoforte 13:53
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Petrolio a 91,92 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 91,92 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 91,92 dollari per barile alle 11:30.
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