Tesco migliora guidance su utile operativo e aumenta buyback

(Teleborsa) - Tesco , la maggiore catena di negozi di generi alimentari britannica, ha comunicato che le vendite del Gruppo a parità di perimetro sono aumentate dell'1% nel primo semestre dell'esercizio 2026-2027 (al 29 agosto): Regno Unito +1,5% (incluso settore alimentare +2,4%), ROI +4,1%, Europa Centrale +0,4% e Booker -2,6%.



L'utile operativo rettificato del Gruppo è stato in crescita del 6,3% a cambi costanti, attestandosi a 1.783 milioni di sterline. L'utile per azione (EPS) rettificato è stato in crescita del 12,2% a 17,3 pence, trainato dal maggiore utile operativo rettificato del Gruppo e dai benefici del programma di riacquisto di azioni proprie in corso.



L'indebitamento netto è stato ridotto del 5,0% a 10.037 milioni di sterline, con un rapporto indebitamento netto/EBITDA pari a 2,0x



Tesco prevede ora un utile rettificato di Gruppo compreso tra 3,15 e 3,30 miliardi di sterline (rispetto alla forchetta tra 3,0 e 3,3 miliardi comunicata nell'aprile 2026). Confermata la previsione di un free cash flow compreso tra 1,5 e 2,0 miliardi di sterline, in linea con l'intervallo di riferimento a medio termine.



Tesco ha anche incrementato a 950 milioni di sterline (dai precedenti 750 milioni) l'entità del programma di riacquisto di azioni proprie per l'esercizio in corso.



"I clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo e sono orgoglioso che abbiamo raggiunto il punteggio di soddisfazione del cliente più alto di sempre, a testimonianza della nostra costante attenzione a valore, qualità e servizio - ha commentato il CEO Ken Murphy - I nostri solidi risultati ci consentono di continuare a investire nell'offerta per i clienti e nelle capacità che guideranno la crescita futura. Nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza il duro lavoro e la dedizione dei nostri colleghi e fornitori, il cui entusiasmo e impegno fanno davvero la differenza per i clienti ogni giorno".

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