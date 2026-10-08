Viatris acquisirà Pacira Biosciences per 1,65 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Viatris , azienda sanitaria globale, e Pacira BioSciences , leader nelle terapie innovative non oppioidi per la gestione del dolore, hanno annunciato la stipula di un accordo definitivo in base al quale Viatris acquisirà tutte le azioni ordinarie in circolazione di Pacira al prezzo di 36,50 dollari per azione in contanti, per un valore complessivo pari a 1,65 miliardi di dollari.



Pacira apporta due prodotti già presenti sul mercato statunitense, consolidati, ad alto margine e protetti da brevetto: EXPAREL e ZILRETTA. Negli ultimi dodici mesi al 30 giugno 2026, Pacira ha generato ricavi totali per circa 746 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di circa 177 milioni di dollari. Viatris intende sfruttare la propria competenza in materia di proprietà intellettuale e la comprovata capacità di prolungare il ciclo di vita dei prodotti e sostenere volumi di vendita significativi anche dopo l'ingresso della concorrenza, al fine di massimizzare il valore a lungo termine del portafoglio Pacira; prevede inoltre di espandere la diffusione di tali prodotti in mercati selezionati avvalendosi della propria infrastruttura globale.



"L'acquisizione di Pacira BioSciences rappresenta un passo importante nell'attuazione della nostra strategia volta a sviluppare il segmento dei farmaci innovativi - ha dichiarato Scott Smith, CEO di Viatris - L'integrazione di EXPAREL, indicato per il dolore acuto post-chirurgico, e di ZILRETTA, per il dolore al ginocchio associato ad artrosi, crea sinergie con la nostra opportunità di mercato legata al meloxicam a rapida azione e ci posiziona come leader nelle terapie non oppioidi per la gestione del dolore, un ambito in cui pazienti e operatori sanitari continuano a cercare ulteriori opzioni terapeutiche. Pacira conferisce inoltre a Viatris ulteriori competenze statunitensi in ambito commerciale, di accesso al mercato, affari medici e ricerca e sviluppo globale, altamente complementari alla nostra infrastruttura e al nostro portafoglio attuali".



L'operazione, approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il conferimento della maggioranza delle azioni ordinarie in circolazione di Pacira e la scadenza del periodo di attesa previsto dalle normative vigenti. Il consiglio di amministrazione di Pacira raccomanda all'unanimità agli azionisti di aderire all'offerta. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro la fine del 2026. Una volta completata l'operazione, Pacira diventerà una controllata interamente partecipata da Viatris e le sue azioni ordinarie non saranno più quotate sul Nasdaq.

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