Cambi: euro a 0,8482 sterline alle 08:30

Milano 10:39
49.788 +0,99%
Nasdaq 8-ott
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Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 10:39
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Francoforte 10:39
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In breve, Finanza
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Euro a 0,8482 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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