Profit warning: cos’è e perché può far crollare un titolo prima della trimestrale

Un’azienda può arrivare a una data fissata per la presentazione dei risultati con una parte significativa dell’andamento del periodo già nota al management. Gli ordini possono essere cresciuti meno del previsto. Le vendite possono essersi indebolite oppure i costi possono aver ridotto i margini. Quando queste informazioni modificano in misura rilevante le prospettive comunicate al mercato, la società può dover aggiornare gli investitori prima della successiva relazione finanziaria.

Nasce così il profit warning, cioè la comunicazione con cui una società segnala che i risultati attesi saranno inferiori alle precedenti indicazioni o alle aspettative rilevanti per il mercato. Quest’ultimo riceve quindi una nuova indicazione sugli utili futuri e aggiorna immediatamente il prezzo attribuito alle azioni.

La trimestrale arriverà in seguito e mostrerà i dati nel dettaglio. Una parte della reazione, però, può essersi già verificata il giorno del warning.

Cos’è un profit warning

Con profit warning si indica una comunicazione attraverso la quale una società rende pubblico un peggioramento delle proprie aspettative economiche.

Nella situazione più semplice, l’impresa aveva previsto un determinato livello di utile per l’esercizio e successivamente ritiene di raggiungere un risultato inferiore. La revisione può riguardare anche altri parametri utilizzati nella guidance, cioè l’insieme delle previsioni economiche e finanziarie che una società comunica al mercato sui risultati futuri, come il fatturato oppure il margine operativo.

Immaginiamo una società che abbia indicato per l’intero anno un utile operativo compreso tra 500 e 550 milioni di euro. Dopo alcuni mesi, però, emerge un rallentamento più forte del previsto e la nuova stima passa a 350-400 milioni. La comunicazione di questa revisione rappresenta ciò che il mercato identifica normalmente come profit warning.

Nella disciplina europea, il profit warning può rientrare tra le informazioni privilegiate che riguardano direttamente l’emittente. L’articolo 17 del Market Abuse Regulation prevede che queste informazioni vengano comunicate al pubblico quanto prima. Tra i casi da monitorare, CONSOB richiama anche le variazioni dei risultati attesi, comprese quelle che possono tradursi in un profit warning o in una earnings surprise. ESMA ha inoltre chiarito che, quando tali informazioni assumono natura privilegiata, devono essere rese rapidamente disponibili al mercato.

Perché il profit warning arriva prima della trimestrale

La data della trimestrale indica quando verrà presentato il resoconto periodico. Come abbiamo visto, però, le informazioni che cambiano le prospettive della società possono emergere molto prima.

Durante il trimestre il management riceve progressivamente i dati sull’andamento dell’attività. Può accadere che un rallentamento degli ordini riduca i ricavi previsti per i mesi successivi, oppure che l’aumento dei costi possa comprimere il margine operativo o, ancora, che la perdita di un cliente importante possa modificare il risultato dell’intero esercizio.

Se la società capisce che i risultati saranno molto diversi da quelli attesi, può essere necessario informare subito il mercato, invece di aspettare la pubblicazione della trimestrale o degli altri conti.

Infatti, ESMA ha chiarito che la data già fissata per la pubblicazione dei risultati non permette alla società di rimandare automaticamente la comunicazione. Se, mentre prepara la guidance o i conti, emerge un’informazione abbastanza precisa e rilevante da poter influenzare il prezzo del titolo, quella notizia può diventare un’informazione privilegiata ai sensi del Market Abuse Regulation, cioè il Regolamento UE n. 596/2014 sugli abusi di mercato.

Il calendario dei risultati non basta per rinviare la comunicazione Se una società dispone di un’informazione precisa e rilevante, capace di modificare le prospettive già comunicate al mercato, non può attendere automaticamente la data della trimestrale. Quando la notizia assume natura di informazione privilegiata, deve essere comunicata quanto prima, salvo i casi in cui siano rispettate le condizioni previste per il ritardo.

Il ritardo è ammesso soltanto a determinate condizioni. La comunicazione immediata deve poter pregiudicare un interesse legittimo della società, l’informazione che viene temporaneamente trattenuta non deve essere in contrasto con l’ultima comunicazione pubblica dell’emittente sullo stesso argomento e la società deve essere in grado di garantirne la riservatezza. Se quest’ultima viene meno, l’informazione deve essere resa pubblica quanto prima.

Inoltre, dal 5 giugno 2026, nei processi prolungati composti da più fasi, gli step intermedi che costituiscono informazioni privilegiate non sono più soggetti automaticamente all’obbligo di pubblicazione: deve essere comunicato quanto prima l’evento finale o la circostanza finale, mentre per gli step intermedi va mantenuta la riservatezza.

Guidance e consensus: quali aspettative vengono deluse

Per interpretare un profit warning bisogna distinguere guidance e consensus.

La guidance nasce dalla società: il management comunica al mercato una previsione riferita a un determinato periodo e può indicare un intervallo per i ricavi oppure per il risultato operativo.

Il consensus nasce invece dagli analisti: le singole stime vengono raccolte e sintetizzate fino a ottenere un valore che rappresenta l’aspettativa media del mercato. Dalla differenza tra il risultato pubblicato e il consensus degli analisti, nasce l’earnings surprise.

Una società può quindi abbassare una guidance che il mercato considerava già troppo ottimista. In quel caso una parte del peggioramento potrebbe essere stata anticipata dagli investitori.

La situazione cambia quando il management conferma da tempo previsioni elevate e improvvisamente comunica una riduzione molto più ampia di quella ipotizzata dagli analisti. La nuova informazione costringe allora il mercato a ricalcolare rapidamente gli utili futuri.

DATO COS’È DA DOVE NASCE PERCHÉ CONTA Guidance La previsione dei risultati futuri dell’azienda Viene comunicata dalla società Mostra quali risultati il management prevede di raggiungere Consensus La media delle previsioni formulate dagli analisti Deriva dalle stime degli analisti Fornisce un riferimento sulle aspettative degli analisti Profit warning L’avviso con cui la società segnala un peggioramento delle prospettive Viene comunicato dalla società quando le precedenti attese devono essere riviste Può modificare le valutazioni degli investitori prima della pubblicazione dei risultati Earnings surprise La differenza tra il risultato pubblicato e quello previsto dagli analisti Emerge confrontando i risultati effettivi con il consensus Mostra quanto i conti abbiano sorpreso il mercato, in positivo o in negativo

Perché un profit warning può far crollare subito il titolo

Il prezzo di un’azione riflette anche gli utili che il mercato si aspetta dalla società negli anni successivi. Se queste previsioni sono elevate, gli investitori tendono ad attribuire al titolo una valutazione più alta.

Quando arriva un profit warning, quelle stime devono essere riviste. Se gli utili attesi scendono, può scendere anche il valore attribuito alle azioni, perché il prezzo precedente era stato costruito su prospettive ormai superate.

Per capire il meccanismo possiamo utilizzare il rapporto prezzo/utili, o P/E, che mette in relazione il prezzo dell’azione con l’utile prodotto per ogni azione. Un P/E pari a 18 significa, in termini semplificati, che il mercato sta valutando la società 18 volte il suo utile per azione.

Immaginiamo quindi che una società abbia un utile atteso di 4 euro per azione e che il mercato le attribuisca un P/E di 18. Moltiplicando 4 per 18 si ottiene un valore teorico di 72 euro per azione.

Se un profit warning porta l’utile atteso da 4 a 3 euro per azione, mantenendo invariato il P/E a 18 il valore teorico scende a 54 euro.

La reazione può diventare ancora più forte se il warning riduce anche la fiducia degli investitori nelle prospettive della società. In quel caso il mercato potrebbe essere disposto a pagare, per esempio, soltanto 16 volte gli utili invece di 18. Con un utile atteso di 3 euro e un P/E di 16, il valore teorico scenderebbe quindi a 48 euro.

SCENARIO UTILE PER AZIONE ATTESO MULTIPLO P/E VALORE TEORICO Prima del warning 4 € 18 72 € Dopo il warning 3 € 18 54 € Dopo il warning con multiplo ridotto 3 € 16 48 €

L’esempio in tabella mostra che il prezzo può scendere più degli utili attesi: oltre a ridurre le previsioni sui profitti, il mercato può infatti decidere di attribuire alla società una valutazione più bassa.

Il titolo può scendere più degli utili attesi Un profit warning non riduce soltanto le stime sugli utili. Può cambiare anche il multiplo che gli investitori sono disposti a riconoscere alla società. Per questo il ribasso in Borsa può risultare più ampio della semplice revisione dei profitti previsti.

Come reagisce il mercato in base alle aspettative

La reazione del titolo dipende soprattutto da quanto la nuova previsione si discosta da ciò che il mercato si aspettava in quel momento.

Supponiamo che una società abbia indicato inizialmente un utile di 1 miliardo di euro. Nelle settimane successive gli analisti iniziano però a considerare quella stima troppo alta e abbassano progressivamente il consensus a 800 milioni.

Se il profit warning porta la previsione a 780 milioni, il taglio rispetto alla stima iniziale è ampio, ma il dato resta vicino alle attese che nel frattempo si erano già formate sul mercato.

La situazione cambia se il consensus è ancora vicino a 1 miliardo e la società comunica improvvisamente una previsione di 600 milioni. In questo caso la distanza rispetto alle attese è molto maggiore e il titolo può reagire con un ribasso più forte.

Due società che riducono gli utili della stessa percentuale possono avere quindi reazioni molto diverse in Borsa, perché importa anche quanto quella revisione fosse già stata anticipata dagli analisti e dai prezzi.

Da dove può nascere un profit warning

Le cause di un profit warning possono essere molto diverse. Una delle più comuni è un andamento delle vendite inferiore alle previsioni: se gli ordini rallentano oppure i clienti acquistano meno del previsto, la società deve ridurre le stime sui ricavi.

In altri casi il problema riguarda i margini. Il fatturato può restare stabile, ma l’aumento dei costi di produzione riduce la redditività, soprattutto quando l’azienda riesce a recuperare solo in parte questi maggiori costi attraverso i prezzi.

Il risultato può peggiorare anche per eventi straordinari, come una svalutazione o una ristrutturazione più onerosa del previsto.

A pesare possono essere inoltre fattori esterni, per esempio l’introduzione di nuove regole, l’arrivo dei dazi oppure un rallentamento generale dell’economia.

Qualunque sia la causa, è proprio questa che aiuta a valutare se il peggioramento riguarda un periodo limitato oppure può estendersi anche agli esercizi successivi.

Un guasto che blocca una fabbrica per alcune settimane può ridurre i risultati dell’anno, ma una volta ripresa la produzione il problema può rientrare.

Più delicata è una situazione in cui l’azienda perde clienti a favore dei concorrenti oppure deve abbassare i prezzi per sostenere le vendite. In questi casi il calo dei margini può durare più a lungo e spingere gli analisti a ridurre anche le stime per gli anni successivi.

Questo pesa soprattutto sulle società che il mercato valuta sulla base di una crescita attesa nel tempo. Se il profit warning mette in dubbio anche quelle prospettive, la reazione del titolo può essere molto più forte.

Cosa succede quando la società ritira la guidance

Dopo un profit warning la società può comunicare nuove stime oppure ritirare del tutto la guidance. Nel primo caso il mercato dispone ancora di un riferimento numerico: per esempio, un margine operativo previsto tra il 10% e il 12% può essere rivisto al 7-8%.

Il ritiro della guidance lascia invece aperta una fascia più ampia di possibili risultati, perché il management dichiara di non essere più in grado di confermare una previsione attendibile per il periodo indicato. Gli analisti devono quindi elaborare le proprie stime utilizzando i dati già pubblicati e le indicazioni qualitative fornite dalla società.

Il ritiro può riguardare l’intera guidance oppure soltanto una parte. Una società potrebbe, per esempio, continuare a fornire una previsione sui ricavi e sull’utile operativo, ma rinunciare temporaneamente a indicare quanto free cash flow prevede di generare.

Anche dopo il ritiro il management può continuare a dare informazioni sull’andamento dell’attività. Può spiegare, per esempio, se si aspetta un miglioramento nella seconda parte dell’anno oppure indicare quali variabili stanno rendendo difficile formulare una nuova previsione numerica. Quando la visibilità aumenta, la società può infine pubblicare una nuova guidance.

Perché un profit warning può anche essere seguito da un rialzo

La parola “warning” porta naturalmente l’attenzione sugli effetti negativi. La reazione delle azioni dipende, però, dalla differenza tra la nuova informazione e ciò che era già incorporato nel prezzo.

Beyond Meat offre un esempio utile per capire meglio di cosa stiamo parlando. Il 2 novembre 2023 la società diffuse risultati preliminari deboli e ridusse le previsioni sui ricavi annuali. Nella stessa comunicazione annunciò un nuovo programma di riduzione dei costi che comprendeva anche un taglio del personale e altre misure per contenere le spese. Le azioni guadagnarono circa il 18% nella seduta del 2 novembre.

Gli investitori interpretarono quindi l’annuncio nel suo insieme: da una parte c’erano ricavi inferiori alle attese, dall’altra la prospettiva di costi più bassi e di un possibile miglioramento della redditività nei trimestri successivi. Fu dunque la seconda componente a prevalere nella reazione del mercato.

Un caso ancora più chiaro è quello di Sonova. Nel novembre 2023 il produttore svizzero di apparecchi acustici ridusse la previsione sulla crescita dell’EBITA rettificato dal 6-10% al 4-8%.

Il titolo, però, salì di oltre il 7%. Gli investitori si aspettavano infatti una revisione più pesante e le nuove indicazioni risultarono vicine alle stime che gli analisti avevano già incorporato nelle proprie previsioni.

In questo caso il profit warning confermò quindi un peggioramento dei risultati attesi, ma portò anche un’informazione meno negativa di quella temuta dal mercato. Il prezzo reagì di conseguenza al rialzo.

Il profit warning può colpire anche le società concorrenti

Un warning può fornire informazioni che riguardano un intero settore.

Se un produttore riduce le previsioni perché sta perdendo clienti a favore di un concorrente, la notizia può favorire quest’ultimo. Se invece l’azienda attribuisce il peggioramento a un calo generale della domanda, gli investitori possono ridurre anche le stime sulle altre società esposte allo stesso mercato.

La reazione dei concorrenti aiuta quindi a capire come gli investitori stanno interpretando la causa del warning.

Un calo diffuso del comparto segnala che il mercato sta attribuendo almeno una parte del problema al settore, mentre una forte discesa concentrata soltanto sulla società interessata suggerisce invece che gli investitori vedono una componente maggiormente specifica.

Volkswagen: un profit warning a settembre 2026

Un esempio molto recente arriva da Volkswagen.

Il 24 luglio 2026 il gruppo tedesco aveva confermato per l’intero esercizio un margine operativo sulle vendite compreso tra il 4% e il 5,5%.

Il 18 settembre Volkswagen ha pubblicato una comunicazione ad hoc e ha portato la previsione a un massimo dell’1%. Il gruppo ha indicato circa 10 miliardi di euro di effetti straordinari sull’utile operativo e ha richiamato anche il peggioramento del contesto di mercato. La media delle stime degli analisti riportata dalla stessa Volkswagen era pari al 4,1%.

Le azioni Volkswagen hanno chiuso quella seduta in calo del 5,6%, mentre la debolezza si è estesa anche al settore automobilistico europeo.

Il quadro può quindi cambiare molto rapidamente, considerando che a fine luglio il gruppo aveva ancora confermato una fascia del 4-5,5%. Meno di due mesi dopo il limite superiore era sceso all’1%.

Novo Nordisk: quando cambia la storia di crescita

Un movimento molto più violento si era verificato il 29 luglio 2025 con Novo Nordisk.

La società aveva previsto per il 2025 una crescita delle vendite a cambi costanti compresa tra il 13% e il 21%. Con il nuovo aggiornamento la fascia venne portata all’8-14%. Anche la previsione sulla crescita dell’utile operativo fu abbassata dal 16-24% al 10-16%.

La revisione riguardava soprattutto le prospettive negli Stati Uniti per Wegovy e Ozempic e arrivava mentre gli investitori stavano già valutando l’aumento della concorrenza nel mercato dei farmaci GLP-1.

Durante la seduta le azioni persero inizialmente quasi il 30% e successivamente ridussero il calo. Reuters stimò in circa 70 miliardi di dollari la capitalizzazione cancellata nella seduta.

Qui il warning aveva modificato una componente essenziale della valutazione del titolo: il ritmo di crescita atteso per uno dei mercati sui quali erano state costruite le previsioni dei successivi esercizi.

SMA Solar: il warning due mesi prima dei risultati semestrali

Il caso di SMA Solar mostra in modo particolarmente chiaro perché il titolo possa crollare molto prima della pubblicazione dei conti.

Il 18 giugno 2024 la società tedesca annunciò che i ricavi annuali attesi sarebbero passati da 1,95-2,22 miliardi di euro a 1,55-1,70 miliardi. La previsione di EBITDA venne ridotta da 220-290 milioni a 80-130 milioni. L’azienda indicò tra le cause la persistente debolezza degli ordini collegata agli elevati livelli di scorte presso distributori e installatori.

Il rapporto semestrale era previsto per l’8 agosto, quasi due mesi dopo.

Il mercato, però, reagì subito. Il 19 giugno le azioni persero il 31,7%.

Aspettare il rapporto di agosto avrebbe significato utilizzare per settimane una valutazione basata su previsioni che l’azienda aveva già dichiarato superate.