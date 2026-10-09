Chiusura ben intonata per Milano e gli altri eurolistini

(Teleborsa) - Chiusura ben intonata per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
in un contesto che beneficia di molteplici fattori. A Wall Street, l'S&P-500
continua le contrattazioni in territorio positivo.
A sostenere il sentiment
, contribuiscono in particolare le aspettative di un'altra solida stagione di trimestrali americane, le prospettive di crescita di OpenAI e i segnali di distensione a livello geopolitico dopo che Trump che ha dichiarato che gli Stati Uniti non attaccheranno l'Iran prima delle elezioni di metà mandato di novembre.
I dati macro
La produzione industriale italiana
di agosto ha registrato un crollo inatteso a livello congiunturale, con la media trimestrale anch'essa in forte calo. Secondo i dati diffusi da Istat, l'indice destagionalizzato della produzione è sceso dell'1,3%
su base mensile dopo un aumento dello 0,6% il mese prima e contro attese per un dato invariato.
Forex, materie prime e tassi
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,20%. L'Oro
, in aumento (+1,35%), raggiunge 4.188,8 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,62%.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +111 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,60%.
Gli indici Tra i listini europei
denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dell'1,13%, bilancio decisamente positivo per Londra
, che vanta un progresso dell'1,06%, e buona performance per Parigi
, che cresce dello 0,95%.
Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 49.746 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura di ieri.
Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+1,19%); come pure, balza in alto il FTSE Italia Star
(+1,56%).
Le migliori e le peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Fincantieri
(+6,89%), Amplifon
(+6,81%), Inwit
(+4,46%) e Saipem
(+3,72%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics
, che ha archiviato la seduta a -3,02%.
Seduta negativa per Avio
, che mostra una perdita del 2,10%.
Piccola perdita per Telecom Italia
, che scambia con un -1,28%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Comer Industries
(+5,73%), LU-VE Group
(+3,58%), Banca Generali
(+3,41%) e De' Longhi
(+3,26%).
Le piÃ¹ forti vendite, invece, si sono abbattute su WIIT
, che ha terminato le contrattazioni a -1,88%.
Tentenna Italmobiliare
, che cede l'1,40%.
Sostanzialmente debole Banco Desio
, che registra una flessione dell'1,21%.
Si muove sotto la parità MFE A
, evidenziando un decremento dell'1,11%.