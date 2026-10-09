Milano 17:35
49.746 +0,91%
Nasdaq 19:07
30.851 +0,41%
Dow Jones 19:07
51.638 +0,79%
Londra 17:35
10.552 +1,06%
Francoforte 17:45
25.087 +1,13%

Chiusura ben intonata per Milano e gli altri eurolistini

A spingere, le aspettative positive su trimestrali e fronte geopolitico

Commento, Finanza, Spread
Chiusura ben intonata per Milano e gli altri eurolistini
(Teleborsa) - Chiusura ben intonata per Piazza Affari e le altre principali Borse europee in un contesto che beneficia di molteplici fattori. A Wall Street, l'S&P-500 continua le contrattazioni in territorio positivo.

A sostenere il sentiment, contribuiscono in particolare le aspettative di un'altra solida stagione di trimestrali americane, le prospettive di crescita di OpenAI e i segnali di distensione a livello geopolitico dopo che Trump che ha dichiarato che gli Stati Uniti non attaccheranno l'Iran prima delle elezioni di metà mandato di novembre.

I dati macro


La produzione industriale italiana di agosto ha registrato un crollo inatteso a livello congiunturale, con la media trimestrale anch'essa in forte calo. Secondo i dati diffusi da Istat, l'indice destagionalizzato della produzione è sceso dell'1,3% su base mensile dopo un aumento dello 0,6% il mese prima e contro attese per un dato invariato.

Forex, materie prime e tassi


Sessione debole per l'euro / dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,20%. L'Oro, in aumento (+1,35%), raggiunge 4.188,8 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,62%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +111 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,60%.

Gli indici


Tra i listini europei denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,13%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,06%, e buona performance per Parigi, che cresce dello 0,95%.

Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 49.746 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che termina la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura di ieri.

Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,19%); come pure, balza in alto il FTSE Italia Star (+1,56%).

Le migliori e le peggiori a Piazza Affari


Tra i best performers di Milano, in evidenza Fincantieri (+6,89%), Amplifon (+6,81%), Inwit (+4,46%) e Saipem (+3,72%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics, che ha archiviato la seduta a -3,02%.

Seduta negativa per Avio, che mostra una perdita del 2,10%.

Piccola perdita per Telecom Italia, che scambia con un -1,28%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Comer Industries (+5,73%), LU-VE Group (+3,58%), Banca Generali (+3,41%) e De' Longhi (+3,26%).

Le piÃ¹ forti vendite, invece, si sono abbattute su WIIT, che ha terminato le contrattazioni a -1,88%.

Tentenna Italmobiliare, che cede l'1,40%.

Sostanzialmente debole Banco Desio, che registra una flessione dell'1,21%.

Si muove sotto la parità MFE A, evidenziando un decremento dell'1,11%.
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