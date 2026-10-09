Eventi e scadenze del 9 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 09/10/2026

Appuntamenti:

Mercanteinfiera Autunno 2026 - Fiere di Parma - 45ª edizione dell'appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato e al collezionismo. La manifestazione ospita circa 1.000 presenze espositive, 6.000 buyer internazionali e oltre 56.000 visitatori ad ogni edizione. Si trovano capolavori d'arte antica, gioielli rari, beni di lusso vintage e molto altro (da sabato 03/10/2026 a domenica 11/10/2026)

Greenitaly 2026 - Salone Internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio - Fiera di Parma - Manifestazione di riferimento in Italia per le aziende e i professionisti del comparto florovivaistico e del paesaggio. La fiera offre un'esposizione completa di prodotti, tecnologie e servizi innovativi, unitamente a un ricco programma di eventi formativi e di networking. Convegno inaugurale "Il paesaggio urbano di domani", con le conclusioni affidate a Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Healthcare Innovation Summit 2026 - Milano, Hotel Nhow - Evento organizzato da AISIS e The Innovation Group dedicato all'innovazione digitale nella sanità e nelle Lifescience, con focus su sanità digitale dopo il PNRR, intelligenza artificiale, interoperabilità dei dati, telemedicina, cybersecurity e sostenibilità. Tra i temi anche l'appropriatezza delle prestazioni e i nuovi modelli di interazione con il cittadino (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

SAIE Bologna 2026 - La Fiera delle Costruzioni - BolognaFiere - 60ª edizione dell'evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, delle infrastrutture e dell’impiantistica. Un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Verso una nuova politica dell'Abitare. La competitività del Paese passa dalle costruzioni: strategie, incentivi e investimenti". Ci saranno 567 espositori, 235 convegni e 68 associazioni (da mercoledì 07/10/2026 a sabato 10/10/2026)

Urban Tech 2026 - Bologna Exhibition Centre - Appuntamento europeo dedicato alle tecnologie per la trasformazione urbana, con focus su mobilità elettrica, gestione intelligente del traffico, infrastrutture critiche, telecomunicazioni e tecnologie connesse. L'evento riunirà operatori, autorità pubbliche e partner internazionali, attraverso cinque aree espositive dedicate ai principali ambiti delle smart city (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

REAS 2026 - Centro Fiera Montichiari (Brescia) - 25ª edizione del Salone internazionale dell'Emergenza con 311 espositori, provenienti dall'Italia e da altri 24 Paesi. Il salone, dedicato al settore dell'emergenza, della protezione civile, del primo soccorso e dell'antincendio, si svilupperà su una superficie espositiva totale di 30mila metri quadrati e occuperà tutti gli 8 padiglioni del quartiere fieristico. Parteciperanno autorità civili e militari (da giovedì 08/10/2026 a sabato 10/10/2026)

Seconda conferenza su "Applied Macroeconomics" - Roma, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi - La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca del Canada e la BI Norwegian Business School organizza la seconda conferenza su "Applied Macroeconomics" (da giovedì 08/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri dello sviluppo (da giovedì 08/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Rating sovrano - Belgio - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Gran Bretagna - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Ungheria e Lussemburgo - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

UE - ECOFIN - Lussemburgo - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e Christine Lagarde

09:00 - IRTOP - Lugano Investor Day 2026 - Lugano, Hotel Splendide Royal - 16ª edizione dell'appuntamento organizzata da IR Top Consulting, che offre agli investitori svizzeri l'occasione di confrontarsi direttamente con il Top Management di PMI italiane quotate, eccellenze nei rispettivi settori di riferimento. Apertura lavori: Analisi mercato Small & Mid Cap, Anna Lambiase (CEO & Founder IR Top Consulting) e Andrea Messuti (Partner LCA). Intervento istituzionale di Giulio Centemero – Commissione Finanze, Camera dei Deputati & Founder, Sandwich Club

10:30 - "La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa" - Roma, sala Cavour del MASAF - All'evento "La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy" verranno presentati i risultati dell'Osservatorio permanente Away From Home sviluppato da TradeLab in collaborazione con Federdistribuzione. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Francesco Lollobrigida, Carlo Alberto Buttarelli (Presidente Federdistribuzione), Bruna Boroni (Director Industry Away From Home, TradeLab), Roberto Calugi (Direttore Generale FIPE) e David Martinez Fontano (AD di Metro e Presidente Federdistribuzione Horeca)

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo della Consulta - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia in occasione della presentazione del volume del Prof. Giovanni Pitruzzella "L'Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia"

Borsa:

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Delta Air Lines - Risultati di periodo

Destination Italia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

LU-VE Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

OPS eCom - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2025 - seconda convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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