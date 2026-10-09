Firmus Grid rinuncia all'IPO in Australia

(Teleborsa) - Firmus Grid
, operatore australiano di data center sostenuto da Nvidia
, ha rinunciato a un'IPO che si prospettava come una delle più grandi mai realizzate nel Paese. La rapida marcia indietro dell'azienda, che inizialmente puntava
a raccogliere 5,5 miliardi di dollari, è stata dettata da una domanda insufficiente da parte degli investitori.
Gli investitori, infatti, hanno avanzato forti dubbi nei confronti delle condizioni di finanziamento legate all'IA giudicate da alcuni troppo generose, in un contesto caratterizzato dall'aumento dei costi di indebitamento a livello globale e dall'incertezza sui ritorni a lungo termine di questa tecnologia.
Tramite un comunicato ufficiale diffuso venerdì, Firmus ha annunciato quindi che ritirerà la domanda di quotazione presso l'Australian Securities Exchange e valuterà altre opzioni di finanziamento.
"Dopo aver valutato la recente volatilità e le condizioni prevalenti del mercato, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che i termini a cui l'offerta avrebbe potuto procedere non avrebbero rispecchiato adeguatamente la solidità dell'attività aziendale e le prospettive di crescita a lungo termine", si legge nella nota.(Foto: Nicholas Cappello on Unsplash)