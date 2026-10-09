Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

(Teleborsa) - Piazza Affari resta tonica insieme alle altre Borse europee
in scia al rinnovato ottimismo sul settore dell'intelligenza artificiale e ai segnali di distensione sul fronte geopolitico.
A sostenere il sentiment, contribuiscono in particolare le prospettive di crescita di OpenAI
che prevede di raggiungere o superare i 70 miliardi di dollari
di fatturato annuo entro la fine dell'anno, dopo i recenti timori legati all'entità degli investimenti.
Inoltre, gli acquisti beneficiano delle parole del presidente Trump
che ha dichiarato che gli Stati Uniti
non attaccheranno l'Iran prima delle elezioni di metà mandato di novembre, prefigurando un periodo di oltre tre settimane senza azioni militari offensive contro Teheran.I dati macro
La produzione industriale italiana
di agosto ha registrato un crollo inatteso a livello congiunturale, con la media trimestrale anch'essa in forte calo. Secondo i dati diffusi da Istat, l'indice destagionalizzato della produzione è sceso dell'1,3%
su base mensile dopo un aumento dello 0,6% il mese prima e contro attese per un dato invariato.
Brillante Piazza Affari
, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. A Wall Street, l'S&P-500
continua le contrattazioni in territorio positivo.
Forex, materie prime e tassi
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,22%. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dell'1,39%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 91,37 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,59%.
Gli indici Tra le principali Borse europee
buoni spunti su Francoforte
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,33%, ben impostata Londra
, che mostra un incremento dell'1,17%, e tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,12%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,18%, a 49.878 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna l'1,19% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 52.433 punti.
Su di giri il FTSE Italia Mid Cap
(+1,65%); come pure, effervescente il FTSE Italia Star
(+1,71%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in primo piano Amplifon
, che mostra un forte aumento del 6,31%.
Decolla Fincantieri
, con un importante progresso del 6,08%.
In luce Inwit
, con un ampio progresso del 3,57%.
Andamento positivo per Saipem
, che avanza di un discreto +2,81%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -2,56%.
Fiacca Avio
, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.
Discesa modesta per Prysmian
, che cede un piccolo -0,57%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Banca Generali
(+5,49%), Comer Industries
(+5,05%), De' Longhi
(+3,92%) e NewPrinces
(+3,82%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su WIIT
, che ottiene -1,54%.
Pensosa MFE A
, con un calo frazionale dell'1,39%.
Tentenna BFF Bank
, con un modesto ribasso dell'1,04%.
Giornata fiacca per Garofalo Health Care
, che segna un calo dello 0,74%.