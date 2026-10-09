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The Italian Sea Group, Costantino nominato AD, istituiti nuovi comitati endo-consiliari

CdA su semestrale slitta al 3 novembre

Finanza
The Italian Sea Group, Costantino nominato AD, istituiti nuovi comitati endo-consiliari
(Teleborsa) - Il neo-eletto consiglio di amministrazione di The Italian Sea Group che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio 2028 e riunitosi sotto la presidenza di Saverio Schiavone, ha nominato Giovanni Costantino amministratore delegato della società.

Inoltre, ha attribuito al consigliere Mallegni compiti di supporto consultivo in materia di relazioni istituzionali e industriali, senza conferimento di deleghe gestorie, poteri di rappresentanza o compensi aggiuntivi e confermato Enrico Filippi quale Segretario del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha inoltre confermato Fabio Zanobini, Chief Financial Officer, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

I comitati endo-consiliari


Il consiglio di amministrazione ha anche istituito i seguenti comitati e nominato i relativi componenti:

  • Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Sabrina Bruno (in qualità di Presidente), Massimo Mallegni e Gabriella Covino. Il Comitato avrà anche la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, operando, per le operazioni di maggiore rilevanza, nella composizione dei soli amministratori indipendenti Sabrina Bruno e Massimo Mallegni;
  • Comitato Nomine e Remunerazioni: Sabrina Bruno (in qualità di Presidente), Massimo Mallegni e Gabriella Covino.

Aggiornamento calendario finanziario


Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari 2026. In particolare, la riunione del CdA per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026, originariamente prevista per il 16 ottobre 2026, è
stata posticipata al 3 novembre 2026.

L'aggiornamento - spiega la società - si è reso necessario al fine di consentire un’adeguata valutazione delle offerte vincolanti, la cui presentazione è prevista entro il 19 ottobre 2026.
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