The Italian Sea Group, Costantino nominato AD, istituiti nuovi comitati endo-consiliari

The Italian Sea Group

I comitati endo-consiliari

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità : Sabrina Bruno (in qualità di Presidente), Massimo Mallegni e Gabriella Covino. Il Comitato avrà anche la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, operando, per le operazioni di maggiore rilevanza, nella composizione dei soli amministratori indipendenti Sabrina Bruno e Massimo Mallegni;

: Sabrina Bruno (in qualità di Presidente), Massimo Mallegni e Gabriella Covino. Il Comitato avrà anche la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, operando, per le operazioni di maggiore rilevanza, nella composizione dei soli amministratori indipendenti Sabrina Bruno e Massimo Mallegni; Comitato Nomine e Remunerazioni: Sabrina Bruno (in qualità di Presidente), Massimo Mallegni e Gabriella Covino.

Aggiornamento calendario finanziario

(Teleborsa) - Il neo-eletto consiglio di amministrazione diche resterà in carica sino all'approvazione del bilancio 2028 e riunitosi sotto la presidenza di Saverio Schiavone, ha nominatodella società.Inoltre, ha attribuito alcompiti di supporto consultivo in materia di relazioni istituzionali e industriali, senza conferimento di deleghe gestorie, poteri di rappresentanza o compensi aggiuntivi e confermatoquale Segretario del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha inoltre confermato, Chief Financial Officer, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.Il consiglio di amministrazionei seguenti comitati e nominato i relativi componenti:Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari 2026. In particolare, la riunione del CdA per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026, originariamente prevista per il 16 ottobre 2026, èstata posticipata al2026.L'aggiornamento - spiega la società - si è reso necessario al fine di consentire un’adeguata valutazione delle offerte vincolanti, la cui presentazione è prevista entro il 19 ottobre 2026.