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Azimut, buyback di oltre 31,2 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Azimut, buyback di oltre 31,2 milioni di euro
(Teleborsa) - Azimut ha comunicato di aver acquistato, tra il 5 e il 9 ottobre 2026, complessivamente 837.673 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 37,2862 euro per azione, per un controvalore pari a 31.233.664,24 euro.

Gli acquisti rientrano nella prima tranche del programma di buyback.

A seguito delle operazioni, considerando anche le azioni già detenute in portafoglio, al 9 ottobre la società di servizi finanziari detiene un totale di 4.384.055 azioni proprie, pari al 3,0603% del capitale sociale.
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