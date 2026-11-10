Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi finanziari , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Azimut evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Azimut resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 38 Euro. Supporto visto a quota 37,11. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 38,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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