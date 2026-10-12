Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:30
30.705 -0,58%
Dow Jones 18:30
51.859 +0,39%
Londra 17:35
10.656 +0,99%
Francoforte 17:35
25.278 +0,76%

GOLD dell'11/10/2026

Finanza
GOLD dell'11/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 ottobre

Appiattita la performance del metallo giallo, che porta a casa un modesto -0,03%.

Il quadro di medio periodo dell'oro ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4.223,2. Primo supporto individuato a 4.138,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 4.307,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```