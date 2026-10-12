GOLD dell'11/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 ottobre
Appiattita la performance del metallo giallo, che porta a casa un modesto -0,03%.
Il quadro di medio periodo dell'oro ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4.223,2. Primo supporto individuato a 4.138,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 4.307,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)