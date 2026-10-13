Milano 9:38
50.173 +0,28%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
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Londra 9:38
10.756 +0,94%
25.325 +0,19%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Frazionale rialzo per l'Eurostoxx 50, che mette a segno un modesto profit a +0,45%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 6.128. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 6.273. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 6.419.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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