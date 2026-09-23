Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Seduta trascurata per l'Eurostoxx 50, che archivia la giornata con un controllato +0,1%.

Le tendenza di medio periodo dell'Eurostoxx 50 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6.354. Supporto stimato a 6.266. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6.443.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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