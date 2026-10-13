Milano 17:35
50.057 +0,04%
Nasdaq 22:00
30.569 -0,31%
Dow Jones 22:04
51.670 -0,35%
Londra 17:35
10.650 -0,06%
Francoforte 17:35
25.260 -0,07%

Cambi: euro a 0,9323 Franchi svizzeri alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9323 Franchi svizzeri alle 19:30
Euro a 0,9323 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
Condividi
```